Fãs de Gilmore Girls preparem-se: chega ao Netflix, no dia 1º de julho, as sete temporadas do seriado que estreou em 2000 e até 2007 foi assistido por milhares de espectadores em todo o mundo.

Protagonista de Gilmore Girls, a atriz Lauren Graham postou um vídeo dizendo "olá" em diversos idiomas - mas não em português - anunciando a data de lançamento.

Além disso, comentou que ainda em 2016 vão ao ar quatro episódios especiais de Gilmore Girls, também na Netflix: A Year in the Life, série original Netflix, com 90 minutos de duração cada um.

Estadão Conteúdo Em vídeo, Lauren Graham anuncia chegada de 'Gilmore Girls' ao Netflix

