Em novo álbum, Lia Sophia ressalta a força da música eletrizante do Norte do Brasil

A música paraense ganha espaço no cenário nacional. A cantora e compositora Lia Sophia é uma das representantes deste caldeirão cultural que ferve no Norte do Brasil. Em novo álbum, a moça, que nasceu na Guiana Francesa e foi criada no Pará, traz um repertório dançante, comandado pela guitarrada e o batuque do carimbó.

Não Me Provoca, gravado de maneira independente, é composto por 11 canções, oito têm a assinatura de Lia Sophia. O disco foi produzido pelo cantor e pesquisador musical Pedro Luís e conta com a participação de Sebastião Tapajós, Paulinho Moska e Ney Matogrosso.

"Estou muito feliz com o disco. Ele é bandeira em defesa da cultura amazônica, da forte e eletrizante música do Norte. Ainda não existimos no olhar dos brasileiro como deveríamos. As pessoas não nos conhecem. Nosso trabalho busca quebrar essa barreira", avalia Lia Sophia.

No disco, a cantora traz um olhar sobre a força da mulher, das lutas e batalhas que devem travar no dia a dia para conquistar seus espaços.

Lia aborda essa temática logo na primeira música do disco, Ela, e divide os vocais com Ney Matogrosso. " É uma música emblemática que precisava da presença forte de espírito, que é a marca do artista Ney Matogrosso, um ícone da música brasileira", afirma.

Feminino

Lia informa que esse olhar feminino não foi planejado. "Não foi algo deliberado. Fui compondo e na organização do disco, junto com Pedro Luís, escolhendo o repertório, percebemos que tinha uma voz feminina forte".

E prossegue. "Isso é algo latente em mim e em todas as mulheres que têm discutido o feminismo, enfrentado o machismo presente na sociedade. Em minha carreira muitas vezes tive que me impor, enquanto musicista, compositora e produtora. Tudo isso pela fato de ser mulher".

Não Me Provoca, quinto disco de Lia Sophia, está disponível nas lojas físicas e digitais.

*Sob supervisão da editora Márcia Moreira

