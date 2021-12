Em Madri, Lady Gaga se consagra rainha de premiação europeia da MTV

Melhor Artista Pop, Melhor Artista Feminina e Melhor Canção por "Bad Romance" foram os prêmios que os espectadores da MTV deram a esta artista, que arrebatou o trono de sua grande rival da noite e compatriota Katy Perry, que teve que se conformar com o prêmio de Melhor Videoclipe por "California Gurls".

Justamente Katy foi uma das encarregadas de levar a música desta edição dos prêmios para além do recinto do evento, até um palco ao ar livre situado em pleno centro da cidade. Uma vez terminada esta apresentação, Katy recebeu seu prêmio e o dedicou "ao melhor público da Europa".



A escolha de Madri como sede da festa deu ao evento um indubitável sabor espanhol. Assim, a apresentadora e atriz Eva Longoria se embutiu dentro de uma enorme fantasia de presunto ibérico, parodiando o já célebre traje feito de carne de Lady Gaga. Além disso, a colombiana Shakira foi a encarregada de abrir a festa para as 8.000 pessoas que enchiam o recinto, interpretando "Loca" y "Waka waka". A jovem Ke$ha foi proclamada Artista Revelação do ano graças, entre outros, a sua famosa música "Tik Tok".



Outros vencedores da noite foram Justin Bieber, que ficou com o título de Melhor Artista Masculino, entre outros, e Enrique Iglesias, eleito dias atrás Melhor Artista Espanhol.



O Paramore foi eleito Melhor Artista Alternativo; Linkin Park ficou com o prêmio de Melhor Artisto ao Vivo; a banda do ator Jared Leto, Thirty Seconds to Mars, foi o Melhor Artista Rock; e Eminem o Melhor Artista Hip-Hop.



Nas distinções especiais, além do trabalho humanitário de Shakira com o prêmio Free Your Mind, esta foi a noite da banda de rock Bon Jovi, que com mais de 120 milhões de discos vendidos no mundo inteiro, ficaram com o prêmio Ícone Global da música.



Com os quatro membros da banda sobre o palco, o vocalista Jon Bon Jovi cedeu a palavra ao baterista Tico Torres, que em espanhol dedicou o prêmio a seus fãs, por estarem ao lado deles após 28 anos de carreira. "Obrigado e fiquem com Deus", disse a título de despedida momentânea, já que o grupo de New Jersey foi o escolhido para encerrar a festa com um pot-pourri de sucessos, começando pelo seu novo single, "What do you Got".



Outra das artistas que animou a noite foi a caribenha Rihanna, que apresentou "Only girl (in the world)", transformando o palco em um quadro de Magritte, com mais de 40 bailarinos, máquinas de vento e pétalas artificiais.



Miley Cyrus, Kid Rock, B.o.B. com Hayley Williams, Plan B, o raper Dizzie Rascal e os roqueiros Kings of Leon subiram também ao impressionante palco da festa.

