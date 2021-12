Em foto rara, José Loreto mostra Débora Nascimento amamentando a filha

O ator José Loreto usou seu perfil no Instagram para compartilhar, na manhã deste domingo (6), uma foto de sua esposa, a atriz Débora Nascimento, amamentando a filha do casal. Bella chegou ao mundo em 14 de abril.

Com os cabelos soltos, sem maquiagem e muito plena, Débora aparece na imagem segurando a bebê em seu colo. É possível ainda ver Bella apoiando a mão no peito da mãe.

Embora evitem esse tipo de exposição, não é a primeira vez que Loreto posta uma foto da nova família. No início do mês, ele divulgou uma imagem com os pezinhos de Bella. Na legenda, escreveu: "F A M I L I A".

Durante a gestação de Bella, José Loreto contou que sempre quis ser pai e apenas esperava o tempo de Débora para realizar o sonho. "Quando a Bella nascer, vou ter uma semana de licença e pronto, volto a trabalhar. Já ela terá de interromper a carreira, no auge, para dar à luz. É por uma razão mais do que especial, claro, porém o peso maior acaba sendo para ela", disse.

