Em entrevista, Camelo fala sobre reencontro do Los Hermanos em Salvador

Três anos está longe de ser tempo suficiente para diminuir a paixão dos fãs por uma banda. Ainda mais quando o grupo em questão é o Los Hermanos, que, após esse período de férias por tempo indeterminado, volta a se reunir em outubro para shows em Salvador, Recife e Fortaleza.



À frente da banda, ao lado de Rodrigo Amarante, Marcelo Camelo concedeu por e-mail a A TARDE esta entrevista exclusiva em que fala sobre o reencontro do grupo para esta miniturnê e deixa no ar a possibilidade de volta da banda. “Espaço existe para tudo”. Em meio à finalização de seu segundo disco solo, ele diz que, acima de tudo, o clima no grupo é de uma reunião de amigos. “Qualquer coisa fora disso é bobagem”.

Veja a entrevista:



A TARDE - Como está sendo esse reencontro depois de três anos dedicando-se a outros projetos?

Marcelo Camelo - Muito legal, estamos todos muito animados e nos mobilizando para fazer tudo isso acontecer.

A TARDE - Você afirmou em entrevistas anteriores que esta turnê pelo Nordeste não representaria uma volta da banda. Será que não há espaço para uma mudança de planos?

Marcelo Camelo - Espaço existe para tudo. Até onde se sabe, tudo é espaço. O que não há é mudança de planos.



A TARDE - Qual a influência do trabalho solo de cada um durante esse período na sonoridade da banda?

Marcelo Camelo - O público pode esperar um Los Hermanos diferente daquele de três anos atrás? Certamente somos diferentes do que éramos. Quem não é? Mas o próprio público mudou também de lá pra cá, então, será uma surpresa para todos nós.



A TARDE - Três anos depois do anúncio da pausa, vocês ainda são uma referência musical para uma legião de fãs em todo o País. A saída de cena da banda criou um vácuo e até hoje se busca "um novo Los Hermanos" na música brasileira. Como vocês lidam com isso?

Marcelo Camelo - Fico feliz quando alguém percebe as coisas por este prisma, porque cria para mim mesmo a impressão de que sou um cara muito importante. Mas sabemos todos que a realidade é uma coisa que não existe sozinha. Tem é uma porção delas. Tenho a impressão de que a maioria dos quase 200 milhões dos Brasileiros nunca ouviu falar da gente. E essa multiplicidade de realidades me faz ficar sereno, tranquilo por saber que fizemos o nosso melhor e que espalhamos com isso coisas boas por aí. E por causa disso vem uma porção de gente até hoje nos ouvir quando nos reunimos. Tá bão, num tá?



A TARDE - Em seu blog, o Bruno Medina falou que vocês aceitaram fazer a turnê por estarem se apresentando em espaços menores. Aqui em Salvador, isso levou gente para a fila cinco horas antes da abertura das bilheterias da Concha e muitos ficaram sem ingresso, já que as entradas acabaram em menos de duas horas. Vocês não pensam em fazer mais shows para atender à demanda do público?



Marcelo Camelo - Não foi essa a ideia de nos juntarmos agora. Tudo começou com shows que seriam fechados e, como a ideia não vingou, resolvemos manter os shows assim mesmo, já que tínhamos marcado e estávamos animados com isso. Acompanhamos por e-mails a abertura de portas, o pessoal cantando. Dá muita alegria e coloca a gente na expectativa juntos.





A TARDE - Por que esse reencontro acabou acontecendo no Nordeste e não em outra região?



Marcelo Camelo - Como eu disse, isso aconteceu porque tínhamos estes shows fechados, patrocinados, mas que acabaram não rolando. Então, nós mantemos as cidades, só mudamos o esquema.







A TARDE - Depois das apresentações no Just a Fest, abrindo para o Radiohead, houve algumas críticas com relação a uma suposta falta de ”entrosamento” entre vocês. O que há de realidade nisso e como é lidar com as expectativas criadas com as novas apresentações da banda?



Marcelo Camelo - As coisas são o que são. Nós não somos mais uma banda na ativa, mas sabemos tocar nossas músicas de trás pra frente. Nos sentimos bem tocando juntos naquela ocasião, acho que posso falar por todos. Não acompanhei qualquer repercussão negativa. Sinceramente, seremos nós quatro, com mais nossos quatro amigos, que são os músicos, conduzidos por nossa equipe, formada também por amigos, e tocando as músicas que a gente fez ao longo destes anos em que estávamos juntos. Qualquer outra coisa que fuja muito disso me parece bobagem.







A TARDE - No começo da carreira, vocês fizeram em Salvador um show que certamente deve ter sido um dos mais intensos da carreira, no Espaço Ed Dez, num dia de muita chuva Será que podemos esperar uma energia semelhante àquela na apresentação de outubro?



Marcelo Camelo - Sim, estamos muito animados e a Concha Acústica do TCA sempre foi um lugar especial pra nós. Sempre foi um dos nossos lugares preferidos pra tocar.







A TARDE - O que você pode adiantar do set list programado para os shows? Haverá espaço para coisas novas no repertório?



Marcelo Camelo - Não temos coisas novas, mas gostaria de tentar algo que nunca fizemos. Não sei o que e nem se vamos fazer isso. Vamos ver nos ensaios.





A TARDE - Como está seu novo disco solo, que está agora sendo finalizado? Vai ser um trabalho muito diferente de seu primeiro álbum, Sou?

Marcelo Camelo - Está bem bonito. Tudo que eu faço se parece com o que eu acabei de fazer, talvez por sempre tentar ser o oposto. Então será alguma coisa entre os dois.



