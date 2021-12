Em áudio inédito de 1988, Raul Seixas relata tortura

Raul Seixas morreu no dia 21 de agosto de 1989, vítima de complicações de uma pancreatite aguda. Exatamente 25 anos após a morte do pai do rock brasileiro, um áudio do ano de 1988 mostra uma entrevista em que Raul Seixas conta detalhes das torturas que sofreu durante três dias no ano de 1974.

A entrevista foi concedida ao jornalista André Barbosa, na extinta rádio FM Record de São Paulo. Ele cedeu o áudio do seu arquivo pessoal à Rádio Nacional de Brasília FM, que ao longo desta quinta-feira, 21, veicula a entrevista de Raul.

Ouça o áudio abaixo:

De acordo com Barbosa, essa foi a primeira e, provavelmente, a última vez que ele falou sobre a prisão pelos militares em uma gravação. "Ele nunca tinha comentado sobre o assunto", diz.

O áudio mostra o momento da entrevista em que ele foi indagado em relação aos planos que tinha de construir uma sociedade alternativa e sobre a prisão dele. Raul suspirou e começou a contar a história.

Raul relatou, entre outras coisas, que ficou em um local subterrâneo, com limo, que apanhou e levou choques "em lugares particulares". Do local da prisão, ele também conta que foi levado a um aeroporto e mandado para os Estados Unidos.

Só voltou ao Brasil porque o LP Gita se tornou um sucesso: "Veio o Consulado Brasileiro no meu apartamento. Era quase em dezembro de 1974. Bateu na porta do meu apartamento dizendo que eu já podia voltar. Que o Brasil já me chamava, que eu era patrimônio nacional e que tava vendendo disco". Raul disse que voltou só porque "estava com muita saudade".

