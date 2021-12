Elton John não revelará pai biológico de seu filho

O músico Elton John e seu companheiro, o cineasta canadense David Furnish, fizeram um pacto para nunca revelar publicamente qual dos dois é o pai biológico do filho nascido no dia 25 de dezembro. O bebê, um menino de nome Zachary Jackson Levon Furnish-John, nasceu com a ajuda de uma barriga de aluguel na Califórnia.









