Elton John mostra primeiro filho em capa de revista

O astro Elton John posou com o companheiro, David Furnish, e o primeiro filho do casal na capa da revista "OK" desta semana. O bebê chamado Zachary, que nasceu nos Estados Unidos no dia de Natal, foi concebido por meio de uma barriga de aluguel.



Depois de 12 anos de relacionamento, o casal recorreu à inseminação artificial para realizar o sonho de ter um filho.

