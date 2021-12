Um dos artistas que mais venderam na história da música (mais de 450 milhões de discos) e na terceira colocação dos mais bem pagos do mundo (US$ 80 milhões, segundo a Forbes), Elton John completa 68 anos nesta quarta-feira, 25.

Cantor, compositor, pianista, produtor, ganhou 35 discos de ouro e 25 de platina e em sua carreira de cinco décadas, fez mais de 3.500 concertos pelo mundo. Homossexual assumido, vive há 22 anos com o companheiro David Furnish, com quem se casou, oficialmente, em 21 de dezembro de 2014. Eles têm dois filhos nascidos de uma barriga de aluguel: Zachary, de 4 anos, e Elijah, de 2 anos.

Entre seus discos de maior sucesso estão Goodbye Yellow Brick Road (1973) e Captain Fantastic and The Brown Dirt Cowboy (1975). São também os seus discos mais bem colocados na lista dos melhores do século 20, segundo a revista Rolling Stone.

Nascido em Londres, Elton John é até agora o único artista que teve seis lançamentos consecutivos no primeiro lugar da Billboard e também é detentor do recorde de single de maior vendagem da história, com a adaptação feita em 1997 da canção Candle in the Wind em homenagem à amiga pessoal princesa Diana (1961-1997), que chegou a 40 milhões de cópias vendidas.

Confira uma das músicas mais famosas de Elton John

Estadão Conteúdo Elton John completa 68 anos nesta quarta

