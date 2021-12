Elke Maravilha morre aos 71 anos no Rio de Janeiro

A atriz Elke Maravilha morreu aos 71 anos na madrugada desta terça-feira, 16, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada no perfil da artista no Facebook.

Elke estava internada há quase um mês na Casa de Saúde Pinheiro Machado após realizar uma cirurgia para tratar uma úlcera. Ela sofreu uma falência múltipla dos órgãos.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.



Carreira

Nascida na Rússia, Elke Georgievna Grunnupp veio morar no Brasil ainda criança. Ela se formou em letras e falava nove idiomas. Aos 24 anos, ela começou a trabalhar como modelo e manequim. Seu primeiro trabalho na TV foi na "Discoteca do Chacrinha". Ela também participou de novelas e filmes, além do programa de Silvio Santos.

Elke casou oito vezes. Foi presa no Brasil por seis dias durante o regime militar por desacato em um aeroporto ao defender a amiga, a estilista Zuzu Angel. Por conta desta situação, teve a nacionalidade brasileira cassada.

