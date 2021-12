Elizeth Cardoso e Zimbo Trio: encontro divinal e glorioso

Um encontro memorável, gravado ao vivo no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, completa, nesta terça-feira, quatro décadas. No palco, Elizeth Cardoso ao lado do magistral Zimbo Trio e do genial Jacob do Bandolim e seu conjunto, o Época de Ouro, protagonizaram o que ainda é considerado como um dos mais belos e abrangentes registros ao vivo da história da música brasileira.O projeto, realizado meses antes do recrudescimento da ditadura política no País, foi produzido por Hermínio Bello de Carvalho e a renda do espetáculo foi revertida para o Museu da Imagem e do Som (MIS) que, à época, passava por sérias dificuldades financeiras.

A primeira edição do espetáculo, que saiu em dois discos (volumes 1 e 2) sofreu uma série de cortes. “Com esse fato, aliás, o meu muito querido amigo Hermínio Bello de Carvalho não concordou; insistiu sempre o implacável poeta que o espetáculo fosse apresentado em disco rigorosamente como tinha sido apresentado no palco”, escreve Ricardo. Mas foi somente em 1994 que os discos foram reeditados (apenas para o Japão) numa versão quase integral.

No Brasil, foi a gravadora Biscoito Fino que, em 2003, lançou a caixa Elizeth Cardoso – Faxineira das Canções, que continha, entre outros, um CD duplo com todos os números do show, devidamente restaurados e masterizados. Numa bem-cuidada embalagem (que só peca por não trazer encartadas as letras das canções), traz textos detalhados sobre a concepção do projeto.

Expoentes – Aberto por Amilton Godoy, Luiz Chaves e Rubinho, o Zimbo Trio, o roteiro do espetáculo contemplava canções de Edu Lobo, Baden Powell, Vinicius de Moraes, Ary Barroso, Tom Jobim, Noel Rosa, Silvio Caldas, Orestes Barbosa, Pixinguinha, Chico Buarque e do próprio Jacob do Bandolim, entre outros.

Algumas curiosidades são relatadas no encarte pelo próprio Hermínio, como por exemplo as circunstâncias da inclusão de Carinhoso no repertório, canção que, segundo ele, teria “entrado meio a contragosto de Elizeth, talvez saturada com os constantes pedidos para que cantasse aquele clássico de Pixinguinha/Braguinha em suas apresentações”.

No texto original que apresenta o álbum, Ricardo Cravo Albin, então diretor do MIS, recorda a angústia dos envolvidos com a organização do show e os contratempos daquela noite: “Chovia canivetes, mas o público chegou maciçamente e superlotou os 1.500 lugares do João Caetano”.

Combustão –Passados 40 anos, Hermínio justifica o feito do disco com a propriedade de quem ajudou e acompanhou de perto grandes talentos da música nacional: “Fico à vontade para falar da importância desse disco, porque seu mérito está na oportunidade que se teve de juntar, num mesmo palco, nossa maior cantora, Elizeth Cardoso, e seu descobridor – Jacob do Bandolim. E tendo como elementos de apoio o Zimbo Trio e o conjunto Época de Ouro, foi possível mesclar tendências artísticas até então aparentemente opostas : a bossa nova representada pelo trio instrumental, e a chamada velha-guarda que tinha em seu esteio o Conjunto Época de Ouro, criado por Jacob do Bandolim – um dos maiores instrumentistas do Brasil. Não tive dificuldades em compor o roteiro do espetáculo, tão familiarizado estava com o trabalho de Elizeth e Jacob, mas poderia dar com os burros n‘água ao juntar o bandolinista e o trio paulista”.

Segundo Hermínio, Jacob não nutria grandes simpatias pela bossa-nova representada pelo Zimbo que, por sua vez, nunca havia se apresentado com aquele músico de formação tradicionalista. “Foram apresentados um ao outro em pleno palco, e a combustão espontânea se deu por um simples motivo: eram todos músicos excepcionais”, conta. Parte do roteiro do show foi retirado de discos da própria Elizeth que Hermínio havia produzido nos anos 60, entre eles Elizeth Sobe o Morro (1965) e A Enluarada Elizeth (1967). A participação de Jacob foi um capítulo à parte, já que a ocasião também marcou a estréia dele e de Elizeth juntos no palco, apesar de os dois serem amigos desde os anos 30.

