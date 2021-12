Elis Regina ganha site oficial em dia que faria 70 anos

O aniversário seria de Elis Regina, mas quem ganhou presente foi os fãs. Nesta terça-feira, 17, foi lançado o site oficial da cantora que estaria completando 70 anos.

Gaúcha de Porto Alegre, Elis ainda é considerada uma das cantoras mais conhecidas e versáteis da MPB. Interpretou diversos gêneros e dominou a música nacional nos 60 e 70 com uma maneira única de cantar composições de grandes nomes, como Tom Jobim, João Bosco, Milton Nascimento, Belchior e Edu Lobo.

Além do site oficial, que reúne mais de 500 fotos da cantora, vídeos inéditos, áudios exclusivos e o livro "Viva Elis" para download, as comemorações pelos 70 anos de Elis ainda terão o lançamento da biografia "Nada Será como Antes" (Ed. Master Books, 424 págs, R$ 49,90), e um show com convidados.

A biografia foi escrita pelo jornalista Júlio Maria fala dos relacionamentos, brigas, deslealdades da cantora, além de aprofundar-se na sua morte, causada pela mistura de álcool e cocaína.

Já o show, "Elis 70 Anos", acontecerá nos dias 23 e 24 de maio no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. O espetáculo trará Luis Carlos Miéle e João Marcello Bôscoli como apresentadores, contando histórias da artista e chamando os convidados ao palco. Nomes como Raimundo Fagner e João Bosco já estão confirmados no evento.



Elis morreu em 19 de janeiro de 1982, em São Paulo, aos 36 anos. Ela foi encontrada caída no chão de seu apartamento no Jardim Paulista e chegou ao hospital já sem vida.



Confira vídeo de lançamento do site da Elis Regina na Internet:

