Elis Regina é a homenageada do Conversa Brasileira

Conversa Brasileira deste domingo, 5, 21h, recebe não um, mas vários artistas para uma grande homenagem àquela que é considerada a maior intérprete da MPB: Elis Regina. Se estivesse viva, ela completaria 70 anos, no dia 17 de março deste ano. Entre os convidados, Pedro Mariano, Ivan Lins, Adelmo Casé, Jorge Vercillo e João Bosco. No bate-papo descontraído, Bosco revela a emoção ao ouvir, pela primeira vez, no rádio, Bala com Bala, música de sua autoria, na voz de Elis. Imperdível!

