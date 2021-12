Eliana Ribeiro canta no projeto Evangeliza Salvador

A cantora Eliana Ribeiro será a atração da segunda edição do projeto Evangeliza Salvador. Apoiado pela Arquidiocese de Salvador, o encontro terá também um caráter social, quando parte da arrecadação será revertida em doações para as Obras Sociais de Irmã Dulce.

O evento acontecerá no próximo dia 15 de outubro (sábado), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira).

Antes da apresentação de Eliana, o padre Valter Ruy, do programa Ciranda da Fé, da Rádio Excelsior (840 AM), irá falar com o público. O projeto "Evangeliza Salvador" foi Criado em 2010 com o propósito de promover eventos católicos pela capital baiana.

|Serviço|

Evangeliza Salvador, com Eliana Ribeiro

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quando: 15 de outubro (sábado), às 17h

Ingressos R$ 30 (inteira)

