Elenco de Passione almoça junto em clima de despedida

O elenco da novela das oito, 'Passione', já está em clima de despedida. Com a trama na reta final, boa parte dos atores resolveram promover um pequeno encontro no último dia de gravação, nesta quarta-feira, 12.







A atriz Júlia Faria, que vive a personagem Mônica, postou uma foto em seu perfil no Twitter para celebrar o momento. "Elenco reunido! Almoçando e despedindo... Passione vai deixar saudade... " escreveu Júlia no microblog.







Em seguida, ela volta a postar em clima de despedida: “Passione me trouxe grandes amigos, mto aprendizado e momentos maravilhosos... Que assim seja, sempre! E que seja só o começo...”.











