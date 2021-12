"Ele não ama ninguém", diz Gianecchini sobre Fred, seu personagem em Passione

Em entrevista ao portal da Globo neste sábado, 22, Reinaldo Gianecchini afirmou que seu personagem na nova novela das oito, "Passione", tem o coração gelado: "Não acho que tenha uma pessoa que realmente toque ele. Eu acho que ele não tem amor por ninguém. Ele é totalmente narcisista. Tem uma relação utilitária com as pessoas, ele só as usa. Ele se aproxima de acordo com o que elas podem lhe oferecer".



O ator afirma que nem mesmo a família do personagem mexe com o coração do vilão. Segundo ele, Fred se aproveita até da própria mãe: "Ele só vai lá porque sabe que precisa eventualmente dela, para apagar um incêndio, ajudá-lo em alguma coisa".

