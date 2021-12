Elba Ramalho faz show em Salvador

Confira outras opções no Roteiro de Música







Elba Ramalho fará show em Salvador na próxima sexta-feira, 14, a partir das 21 horas, no projeto Ensaios de São João, que acontece no Bahia Café Hall. A cantora paraibana vai se apresentar ao lado do grupo Estakazero como parte das comemorações pelos seus 30 anos de carreira.









