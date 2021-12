Foi lançado nesta semana o clipe que o cantor Edu Casanova gravou em Barcelona com Daniel Alves. A música se chama "Ilumina". Edu havia ido à Espanha exclusivamente para se encontrar com o baiano. Além do vídeo, gravaram matérias televisivas. Confira abaixo:

