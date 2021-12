Editora aposta no sucesso de Um Árabe do Futuro

Em 1980, Riad Sattouf era recém-chegado ao mundo e, segundo o próprio, "o homem [de dois anos] perfeito". Ao menos, essa é a impressão do cartunista e cinegrafista sírio-francês sobre si mesmo na primeira página de sua autobiografia em graphic novel, O Árabe do Futuro - Uma Juventude no Oriente Médio (1978 - 1984).

Lançada no Brasil em abril deste ano pela Editora Intrínseca, a BD (bande dessinée ou quadrinhos) francesa é o primeiro da trilogia autobiográfica de Riad Sattouf, que conta como foi viver sua infância e juventude em três ambientes distintos.

Como background de sua saga, há a percepção sutil e ingênua, mas nada boba, do cinegrafista em relação às dinâmicas e aos contrastes sócio-políticos entre a democracia esquerdista na França de François Mitterand e as autocracias religiosas na Líbia de Kadafi e na Síria de Hafez al-Assad. É como estudar História, só que por quadrinhos.

Um grande sucesso no país em que primeiro foi lançado, O Árabe do Futuro ficou semanas no topo de livros mais vendidos da França.

Receptivo

Sobre a recepção de graphic novels no Brasil, Lucas Telles, editor de aquisições da Intrínseca, diz que "o público brasileiro é bastante receptivo a diferentes propostas", sendo as graphic novels um exemplo disto. E mesmo as pessoas que nunca se interessaram por HQs sentem-se facilmente entretidas com a BD de Sattouf.

"A autobiografia tem como pano de fundo questões políticas presentes diariamente nos noticiários. Isso faz com que o livro de Riad Sattouf dialogue também com um público que não tem o hábito de ler graphic novels", explica o editor de aquisição.

De acordo com ele, o plano de Sattouf é lançar as continuações de sua graphic novel com um título por ano na França, e a Intríseca vai seguir o mesmo ritmo com as traduções aqui no Brasil.

No início do mês, L'Arabe du futur, Tome 2. Une Jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985) foi lançado em terras francesas.

Por aqui, os brasileiros terão que esperar um pouquinho mais pela tradução, pois, segundo a Intrínseca, o segundo livro será lançado no meio do ano que vem, já que o primeiro saiu este ano.

Balões e Blasfêmias

Em julho deste ano, Sattouf vem ao Brasil para a 13ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

O ex-colaborador do jornal francês Charlie Hebdo dividirá a mesa De balões e blasfêmias com o quadrinista brasileiro Rafa Campos, além de Jean Plantureux (cartunista do Le Monde).

A mesa discutirá o lugar dos quadrinhos, que deixaram a posição marginal que ocupavam na cultura e ganharam um lugar de debate político, apresentando uma linguagem de apelo universal.

A Flip ocorre de 1 a 5 de julho na cidade de Paraty, RJ. Já o encontro de cartunistas que discutirá batalhas culturais em HQs acontecerá em 4 de julho (sábado), às 15h.

