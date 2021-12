Editor de moda revisita 30 anos de carreira em livro

É difícil precisar a função de um editor de moda. Alcançar uma espécie de recorte fashion contemporâneo exige uma conexão entre uma perspectiva artística, concreto conhecimento em moda e contexto cultural. O paulista de origem italiana Giovanni Frasson, há 30 anos, é um dos expoentes brasileiros nesta tarefa. Para celebrar essas três décadas de muito trabalho, ele lança, pela Luste Editores, "Dez Mil Novecentos e Cinquenta Dias de Moda".

A publicação reúne 616 imagens selecionadas num universo de cerca de 12 mil páginas publicadas em títulos diversos, como as revistas Moda Brasil, Nova e Vogue. A consultora de moda Alexandra von Bismarck assina a curadoria das fotos.

Giovanni, que também já foi modelo e até desfilou ao lado da apresentadora Xuxa, conta para A TARDE que revisitar todos os seus trabalhos foi uma espécie de regressão profissional e emocional muito forte.

"Logo que eu comecei a trabalhar como produtor da Vogue Brasil, iniciei uma série de editoriais com muitos fotógrafos e modelos. Então, passei a guardar todos os resultados e fiz minha biblioteca. Dessa forma, decidi que iria produzir um livro quando o volume de trabalho reunido fosse realmente significativo", detalha.

Ele ainda diz que 600 exemplares de "Dez Mil Novecentos e Cinquenta Dias de Moda" serão distribuídos para bibliotecas e universidades de todo Brasil. Além disso, na venda na seção InShop Social, do e-commerce Shop2gether, 15% do valor será revertido para o projeto social Mais Saúde e Vida Para as Crianças e para o Hospital Infantil de Piancó (Paraíba).

"Essa distribuição vai servir para que as pessoas compreendam o legado imagético histórico das fotografias de moda. A partir desse material, é possível perceber as mudanças de estilos de uma época. É importante para a cultura de moda brasileira. Espero que com isso as pessoas relebrem ou aprendam", comenta Giovanni.

Foco na imagem

Com mais de 150 entrevistas feitas pelas jornalistas de moda Silvia Rogar e Antonia Petta, o livro traz depoimentos de nomes importantes no mercado fashion do País, como Costanza Pascolato, Gisele Bündchen, Daniela Falcão, Patricia Carta e Paulo Martinez.

As imagens em "Dez Mil Novecentos e Cinquenta Dias de Moda" foram divididas em blocos de décadas, entre 1985 e 2015, mas não seguem uma linha cronológica dentro dessa organização. A intenção é que o material funcione como uma linha da memória.

Depois de atuar 27 anos na redação da Vogue Brasil, e ali ter ocupado o posto de diretor de moda por oito anos, Giovanni Frasson decidiu que era hora de alçar voos solos. Hoje, além de consultorias e styling para campanhas e desfiles de grandes marcas, ele colabora periodicamente com a Vogue México e América Latina.

Detalhes da vida de Giovanni também passeiam pela publicação, como seu verdadeiro nome na identidade e certidão de nascimento: João Vicente Patriani Frasson. Grandes carreiras e pequenos mistérios.

