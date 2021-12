Edital de fomento à cultura é lançado em Santo Antônio de Jesus

A comunidade cultural de Santo Antônio de Jesus (Recôncavo Baiano) vai receber mais um instrumento de fomento à cultura. Será lançado nesta sexta-feira, 20, o II Edital Cultural - Edição 2019, que busca fomentar as manifestações artísticas locais em diversas modalidades. O evento ocorrerá às 18h, no Centro Cultural local.

Lançado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, o edital contemplará os segmentos de Teatro, Dança, Literatura, Artes Visuais, Cultura Popular, Artesanato, Design e Moda.

"O edital é a maior conquista dos artistas de Santo Antonio de Jesus. Ele possibilita a livre criação dos artistas com financiamento do poder público municipal. É um instrumento democrático que viabiliza a produção independente do artista", sinaliza Deni Côrtes, secretária de Cultura, Turismo e Juventude.

Para participar, os interessados devem inscrever seus projetos entre 23 de setembro e 23 de outubro. Ao todo, serão disponibilizados R$ 125 mil para a realização dos projetos aprovados.

Duas edições

Na sua primeira edição, em 2018, o edital contemplou 20 projetos, tendo como financiamento o total de R$ 80 mil. Segundo informações da Secretaria, os artistas locais chegaram a produzir mais de 60 ações culturais no município.

O primeiro capoeirista de Santo Antônio de Jesus, Mestre Roque, foi o homenageado da primeira edição do Edital Cultural. Já em 2019, a atuação da professora e escritora Cleuza Oliveira será destacada.

