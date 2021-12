Edição do Bazar Ulalá acontece 12 de junho no Portela Café

Com a ideia de que roupa boa é aquela que circula, a quarta edição do Bazar Ulalá acontece no dia 12 de junho no Portela Café, em Salvador. Com mais espaço, setlist de Carol Morena e Feira do Vinil acontecendo no mesmo lugar e ainda lanches da Babette Artesanal!

Com mais de 40 expositores, são mais de mil peças para venda. Dentre elas, roupas femininas e masculinas, bolsas, sapatos, cintos, colares, pulseiras e outros acessórios. No bazar serão comercializadas marcas como a FARM, Maria Filó, Zara, M.Officer, Colcci, Melissa, Morena Rosa, Zoomp, Forever21, Ellus e outras garimpadas de lojas diversas. Os valores variam de R$ 2 a R$ 100,00.

