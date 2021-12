Edição de 2017 do Tomorrowland Brasil é cancelada

Luiz Eurico Klotz, fundador e diretor da Plus Talent, agência responsável pela organização do Tomorrowland Brasil, anunciou na última terça-feira, 22, que o festival não será realizado no País em 2017.

A declaração foi dada durante uma palestra em Fortaleza. Klotz afirmou que o cancelamento se dá por causa da atual situação financeira do Brasil. Ele, no entanto, não descartou a possibilidade do evento retornar em 2018.

Procurada pela reportagem, a organização do festival ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

