Edição de 2016 do Festival de Verão será em novembro

O Festival de Verão Salvador vai mudar de data em 2016. Em vez de ser no início do ano, em janeiro ou fevereiro, o festival será em novembro. A informação foi relevada agora à noite no jornal BATV, da Rede Bahia, empresa dona da Icontent, que promove o evento. Não foi informado se o local será o mesmo, o Parque de Exposições.

A mudança de data já havia sido especulada em julho. Na época, o A TARDE entrou em contato com o gerente executivo da iContent, Estácio Gonzaga, que havia negados as mudanças. "Estamos, inclusive, com o Parque de Exposições já reservado para um período que ainda não posso precisar, mas será em janeiro", disse na oportunidade.

