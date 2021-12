Eddie de volta a Salvador para única apresentação

Clique aqui e confira outros shows no roteiro de música

A banda pernambucana Eddie retorna a Salvador para única apresentação na Zauber Multicultura. O grupo faz show nesta sexta-feira, 19, a partir das 22 horas. A festa conta ainda com a banda de reggae Dubstereo e com os DJ´s Riff e Opreto, que farão o som eletrônico na aéra externa do espaço.



Na capital baiana, os pernambucanos vão apostar nas composições do mais novo CD, “Carnaval no Inferno”, gravado com recursos do próprio grupo e que contou com a colaboração do produtores como Buguinha Dub, responsável também pelo primeiro disco do Dubstereo.

Após várias formações desde a criação do grupo, a banda é atualmente composta por Fábio Trummer (guitarra e voz), Urêa (percussão e voz), Andret (trompetes, teclados e samplers), Kiko (bateria) e Rob (baixo).

Já o coletivo baiano Dubstereo vai apresentar as canções do primeiro álbum, baseado em classicos jamaicanos e influenciado por diversos ritmos como o Dub, Dancehall, Afrobeat e Drum’n’Bass.



Os ingressos para a festa custam R$ 15 e podem ser adquiridos no local ou na TrenchTown, loja no primeiro piso do Madison Plaza, na Pituba.



| Serviço|

Evento: Eddie, Dubstereo e Djs Riff e O Preto.

Quando: Sexta-feira, 19, a partir das 22h

Onde: Zauber Multicultura, Ladeira da Misericórdia, 11/ Centro

Quanto: R$ 15

Informações: 71 8894-1381

