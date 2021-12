Ed Sheeran e Taylor Swift lideram indicações para MTV Awards

A cantora pop Taylor Swift, o cantor e compositor britânico Ed Sheeran, a cantora de R&B Beyoncé e o DJ e produtor Mark Ronson lideraram as indicações para a premiação da MTV Video Music Awards, informou o canal de televisão a cabo nesta terça-feira.

Taylor, cujo disco "1989" foi o mais vendido de 2014, recebeu nove indicações para o prêmio a ser entregue em 30 de agosto. Sheeran foi lembrado em seis categorias, enquanto Beyoncé e Ronson foram indicados a cinco estatuetas cada.

O vídeo de Taylor para a canção "Bad Blood", uma colaboração com o artista de hip-hop Kendrick Lamar com temática de super-heróis e que ainda conta com a participação de outras celebridades, irá concorrer ao cobiçado prêmio de Vídeo do Ano contra "7/11", de Beyoncé, "Thinking Out Loud", de Sheeran, "Uptown Funk", sucesso de Ronson com Bruno Mars, e "Alright", de Lamar.

Taylor também foi indicada pelo vídeo de "Blank Space" nas categorias de Melhor Vídeo Feminino e Melhor Vídeo Pop.

A cerimônia, que a MTV propagandeia como "a noite mais inesperada da música", rendeu manchetes nos últimos anos com participações provocantes como o da cantora Miley Cyrus, que fez gestos eróticos no evento de 2013, e a do artista de hip-hop Kanye West, que interrompeu um discurso de Taylor em 2009.

Confira os vídeos concorrentes ao prêmio de melhor do ano.

Beyoncé - "7/11"

Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar - "Bad Blood"

Mark Ronson ft. Bruno Mars - "Uptown Funk"

Kendrick Lamar - "Alright"

