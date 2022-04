"É uma vitória", diz Netinho durante 1º show completo após recuperação

O cantor Netinho voltou aos palcos e agora é para valer. Ele foi uma das atrações do Réveillon Celebrare, em um clube no Rio de Janeiro. Em 2013, o artista foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e depois teve AVC. Agora já recuperado de tudo, ele está voltando com mais segurança e certeza do que quer.

“Eu tive a falência do figado,rim e pulmão. Saí de Salvador para São Paulo e os médicos diziam que estava morto. Em São Paulo me recuperei, quando eu estava melhorando tive AVCs. Perdi tudo, todos os movimentos, Depois os médicos chegaram no meu quarto comemorando: Viva, Viva ele venceu. Hoje é meu primeiro show completo depois desse processo todo. Meu ultimo show no Rio de Janeiro foi em 2014. Ano passado o médico me liberou para fazer show, mas eu só poderia cantar cinco músicas. Fiz quatro shows e passei mal e voltei para o hospital. Hoje eu estou aqui com vocês e tenho certeza, não vou parar mais. Quando a gente quer uma coisa, acredita. Nós conseguimos. Essa é uma vitória nossa", disse o cantor durante o show, sendo bastante aplaudido.