"É um show altamente musical e informativo", diz Armandinho sobre encontro de guitarristas

Com as performances dos mais famosos e aclamados guitarristas brasileiros, um grande espetáculo musical gratuito acontece em Salvador neste sábado, no Farol da Barra, a partir das 18h.

O projeto gratuito Brasil Guitarras irá reunir referências do instrumento no Brasil e no mundo, como Armandinho Macedo, Robertinho de Recife, Edgar Scandurra, Frank Solari, Davi Moraes, Kiko Loureiro, Luiz Carlini, Marcelo Barbosa, Toninho Horta e Andreas Kisser.

No palco, os artistas se revezarão em apresentações em duplas, de cerca de meia hora cada, e ao fim do show, vão se reunir para uma apresentação em conjunto de Aquarela do Brasil e do Hino Nacional.

Para Tereza Rolemberg, diretora da Bra.zil Arte e Cultura, uma das empresas realizadoras do evento, o show é um desejo antigo.

"A ideia de reunir grandes artistas tem muito tempo. Logo que eu abri a empresa, comecei a trabalhar com esse projeto. Contei com a ajuda de um profissional que eu confio muito, o Reco do Bandolim. Ele fez uma pesquisa e ficou responsável por selecionar os guitarristas" diz.

Segundo ela, iniciativas como essa são importantes tanto para os artistas, como para o público. "O projeto, desde o início, foi muito emocionante. Tanto para os jovens que estavam tocando com os seus ídolos, como para os ídolos que estavam tocando com essa nova safra de artistas mais novos. " afirma.

Além das apresentações do sábado, acontece também na sexta, às 17h, um show de música instrumental com duas atrações. Gabi Guedes, com o espetáculo autoral Pradarrum, e Letieres Leite & Orquestra Rumpillezz, que traz pela primeira vez à Bahia o show A saga da Travessia.

Guitarristas

Andreas Kisser, que atualmente se divide entre um programa de rádio, a banda De La Tierra e Sepultura, reforça esse sentimento de confraternização. "O projeto é uma oportunidade única de representar todos os estilos, e de se reunir com outros artistas para apresentar um som inusitado ". De acordo com ele, o evento atinge a todo tipo de público. "Por ser uma festa popular, tem um pouco de tudo. Tem os fãs de cada músico que vai se apresentar, os fãs da guitarra, e também os curiosos".

Outro artista a se apresentar na noite, Toninho Horta, ressalta que o encontro é também uma forma de trocar ideias. "É uma mistura saudável. Todos estão muito comprometidos. A guitarra é um instrumento mundialmente conhecido como um instrumento dos jovens, da galera. O projeto é legal para cada um deixar sua marca pessoal, seja da harmonia mais doce até o rock".

Considerado o ícone da mudança da harmonia no mundo, Toninho convida ao público participar e conhecer o diferencial dos artistas . "São músicos de alta expressão musical no Brasil, e cada um tem seu recado, sua qualidade. São várias gerações de músicos em um lugar como a Bahia. Vai ser um evento para começar o ano bem".

O melhor representante da música baiana na apresentação, o instrumentista Armandinho Macêdo, promete fazer referência à música regional. “Me integro totalmente com essa galera. Eu e o Robertinho de Recife vamos homenagear o primeiro guitarrista brasileiro. Vamos tocar a música da gente”.

De acordo com ele, o público poderá ver também como a guitarra tradicional e a baiana se enquadram na música. “Dez guitarristas que atuam nas mais diferentes formas musicais, do rock ao frevo. É um show altamente musical e informativo. O público vai poder ter um panorama de como a guitarra baiana e a brasileira estão inseridas nesse contexto do universo musical”.

* Estagiária sob supervisão da editora coordenadora Simone Ribeiro

