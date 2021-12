É possível até alugar falsos namorados na web

Quem acredita que contratar namoros falsos do site Namoro Fake (namorofake.com.br) é coisa só para massagear o ego masculino se engana. Agora as mulheres também já podem alugar um namorado via Facebook. A inciativa do público feminino chamou a atenção até do criador do site, Flavio Estevam, de 32 anos, que se diz surpreso ao ver que as mulheres já representam quase 50% dos 12.000 clientes cadastrados.

"Iniciamos o negócio pensando que o nosso público seria mais do sexo masculino, mas as mulheres estão nos surpreendendo. Depois de muitos pedidos. oferecemos também o serviço para as mulheres. Na verdade o serviço é para homens e mulheres sejam homo ou heterosexuais", explica Estevam.

Para fazer a contratação do ficante, ex-namorado ou namorado de aluguel o procedimento é o mesmo. Basta acessar o site, fazer o cadastro e escolher um dos 650 perfis de namorados (as) fakes (cupessoa verdadeira com perfil real) que realizam atendimento. Os preços variam de R$ 10 a R$ 120, a depender da necessidade do cliente. Assim como as namoradas de aluguel, os namorados de mentirinha são incluídos ao perfil no Facebook do usuário e, em seguida, dar-se início ao "namoro". Pelo trabalho, o namorado (a) fake ganha 50% de comissão sobre o valor pago à empresa.

Há quatro meses no mercado, a startup brasileira Namoro Fake foi criada depois que Flávio chamou uma amiga para ajudar outro amigo, recém separado, a colocar ciúmes na ex-namorada. A jovem aceitou e se passou por um suposto novo romance do rapaz. Depois disso, a ex-namorada repensou o fim do relacionamento e voltou para os braços do antigo namorado.

O sucesso da "brincadeira" deu a Estevam a ideia de oferecer o serviço a mais pessoas e, consequentemente, virou um negócio. "Percebi que existia alguém do outro lado que pagaria por esse serviço. Criei o modelo de negócio e um site básico em 5 dias. Pouco tempo depois saímos de 28 acessos diários para 120 mil em um dia", conta o empresário. Segundo o criador do site, no início a demanda foi tanta que se criou uma lista de espera de clientes.

"Esse tipo de relação já acontece, não inventei, apenas fiz da prática um negócio. As pessoas querem isso. Então resolvi oferecer mais do que elas querem", diz o empresário.

O Namoro Fake pretende, inclusive, expandir a clientela para fora do Brasil. Eles estão lançando uma versão em inglês e pretendem atuar em países como Estados Unidos, Portugal, Reino Unido e China.

Além disso, Estevam garante que novos projetos devem surgir até o fim deste ano. Há três semanas ele e o sócio Luís Vinícius Barreto, 21 anos, colocaram no ar o Fidelidade Face (www.fidelidadeface.com), um teste de fidelidade para o Facebook.

Por R$ 29,90, namorados podem contratar um (a) atendente que vai colocar à prova seus relacionamentos. São homens ou mulheres que adicionam o namorado (a) que será testado e, pelo chat do Facebook, irão propor uma traição.

"O Fidelidade Face oferece ao cliente uma cópia das conversas feitas pelo chat. É a prova de fidelidade ou infidelidade do parceiro", explica Estevam. O Fidelidade Face já fez cerca de mil atendimentos. Mas, é bom ficar atento. A exposição da infidelidade pode trazer consequências jurídicas para quem contratar o serviço.



Questionado sobre o comportamento e a necessidade de seus clientes em exporem suas vidas nas redes sociais com algumas mentirinhas, Estevam declara que o negócio existe porque tem demanda e que não está apto para falar sobre o comportamento do público. "As pessoas querem se exibir. Esse é o mundo real. Eu só enxerguei a possibilidade de um negócio", diz.

