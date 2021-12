É o Tchan recebe Psirico em ensaio nesta quinta-feira

A banda Psirico é a convidada da noite desta quinta-feira, 23, no ensaio do grupo É o Tchan. O show que vai marcar o encerramento da temporada de ensaios de 2010 do É o Tchan vai contar também com a participação da banda Chicabana, numa mistura de axé music e pagode.

O evento acontecerá no Bali Beach Club, em Piatã, a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 35 (masculino) e R$ 25 (feminino).

Serviço



O que: Ensaio do grupo É o Tchan

Local: Bali Beach Club – Av. Octávio Mangabeira, 11988, Piatã.

Data: 23 de dezembro

Horário: 22 horas

Ingressos: R$ 25 (feminino) e R$ 35 (masculino)

Mais informações: (71) 3367-1234



