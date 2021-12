É o Tchan promete três horas de show em último Ensaio de 2016

O É o Tchan vai comandar um show de três horas neste domingo, 18, a partir das 17h, no último ensaio do Clube Espanhol do ano. O sertanejo Danniel Vieira vai abrir a festa.

É o Tchan vai relembrar sucessos como "Dança da Bundinha" e as apostas do verão, "Lacrou" e "Viola". As vendas acontecem na Ticketmix, Balcão de Ingressos, Pida, Line Bilheteria, Sede da AMB (Barra), Acqua (Ladeira da Barra e Itaigara) e Bar B.O (Federação). Os ingressos custam R$ 50 (Arena/Pista Feminino), R$ 70 (Arena/Pista Masculino) e R$ 80 (Área Vip Feminino), R$ 100 (Área Vip Masculino).

