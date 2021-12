Dzigar Kongtrul Rinpoche lança livro em palesta nesta quinta

"O destino final de todos os seres é a iluminação", diz o mestre budista Dzigar Kongtrul Rinpoche, com a sabedoria da própria experiência, no livro "Felicidade Incomum - O Caminho do Guerreiro Compassivo" (Ed. Makara), que será lançado nesta quinta-feira, 5, com uma palestra, às 19 horas, na Livraria Cultura do Salvador Shopping.



Neste livro, o mestre (nascido na Índia, filho de pais de uma nobre linhagem tibetana e considerado a encarnação de Jamgon Kongtrul Lodro Thaye), comenta o clássico O Caminho do Bodisatva, de Shantideva (século 8). Em 1989, o professor, que também é artista visual (www.kongtruljigme.com), decidiu fortalecer o conhecimento dos ensinamentos do budismo tibetano no Ocidente, criando a organização Mangala Shri Bhuti, no Colorado (EUA). Em 2003, instituiu o Centro Guna Norling, em Salvador. Ele também vai ministrar um seminário budista sábado e domingo, das 9 às 17 horas, no Hotel Mercure, Pituba (veja no site gunanorling.org/shedra).

Por conta de tantos conflitos mundiais contemporâneos, já há quem fale, como o papa Francisco, que estamos à beira de uma terceira guerra mundial ("lutada aos poucos, com crimes, massacres, destruição"). O que o senhor pensa a respeito?

Eu não acredito na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Por um lado, os conflitos que nós vemos hoje em dia são conflitos muito menores do que os que levariam a uma guerra dessas proporções. Por outro lado, o mundo está "menor", ou seja, os países são muito mais interdependentes economicamente uns dos outros do que eram há décadas atrás. Além disso, de um modo geral, os povos estão reconhecendo que a democracia é um sistema de governo mais benéfico e, com isso, posições políticas totalitárias e imperialistas perderam espaço. Por essas razões, acredito que não teremos um conflito mundial no futuro próximo e, esperançosamente, nunca mais.

Qual a visão do budismo em relação ao fanatismo religioso?

Todas as religiões compartilham visões comuns como a compaixão, o amor, a caridade e o bem-estar social; sendo assim, não é possível existir algo como o "fanatismo religioso". O que existe são indivíduos ou grupos de pessoas fazerem mal uso da religião em prol de interesses próprios. E em prol desses interesses geram conflitos. Isso é algo que acontece e já aconteceu muitas vezes na história da humanidade. Quanto às doutrinas religiosas em si, por terem essa base comum de amor, compaixão, caridade e preocupação com o bem-estar social, não há espaço para fanatismo.

Qual é, na sua opinião, o maior problema do mundo de hoje?



Acredito que o maior problema do mundo de hoje seja o fato de que os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Essa crescente desigualdade social pode vir a gerar um estado de caos social e problemas que não prevíamos, o que pode comprometer a paz e o bem-estar dos povos no futuro.

Salvador é uma das cidades mais violentas e desiguais do Brasil. A Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que é 13ª cidade mais violenta do mundo. O que isto significa para o senhor, já que é aqui que se localiza o Centro Guna Norling, único na América Lasob a sua orientação?

Salvador não foi sempre uma cidade violenta. Hoje em dia, devido a certas causas e condições, é uma cidade violenta, mas com a mudança dessas causas e condições essa situação pode mudar. Por outro lado, o estado da Bahia é um dos mais belos do Brasil. Sinto que aqui em Salvador as pessoas ainda estão muito conectadas com os elementos naturais, com os espíritos de seus antepassados. As pessoas aqui parecem sentir-se em casa, conectadas com a terra. E Salvador também é uma cidade mágica. Então, rezo para que essas condições que geraram a violência sejam eliminadas para que possa haver mais tranquilidade e paz no futuro.

O que os participantes do Seminário deste final de semana podem esperar?

De um modo geral, quando um professor budista dá ensinamentos, sua intenção é a de que as pessoas que escutam possam beneficiar-se aprendendo a cultivar um bom coração e a transformar seus padrões mentais em padrões mais positivos, através dos quais terão mais equilíbrio e paz.

O livro que está lançando foi fruto de aulas que o senhor ministrou em 2005 e 2007 nos EUA, com comentários sobre o clássico O Caminho do Bodisatva, de Shantideva. Qual a essência destes ensinamentos?



A essência desses ensinamentos é o cultivo de um bom coração, a diminuição do auto-centramento, do apego e da aversão, e, com isso, a obtenção de um estado de paz interior. Em minhas atividades, tento passar isso para as pessoas.

Quais as maiores dificuldades que os alunos ocidentais costumam expressar em relação ao budismo?

Não creio que haja dificuldades específicas aos alunos ocidentais. O que há, sim, são os desafios que a prática espiritual enfrenta na nossa sociedade contemporânea em que há uma forte tendência materialista. As pessoas estão constantemente preocupadas com sua subsistência, trabalhando muito apenas para pagar suas contas. Também estão muito preocupadas em seguir os modelos de sucesso e prosperidade apresentados na televisão. Tudo isso acaba sendo um desafio para quem deseja cultivar uma prática espiritual, seja qual for a tradição religiosa da pessoa.

Os que não creem em encarnações sucessivas também podem se beneficiar do budismo?

Sim, porque o cultivo de um bom coração é algo que traz benefícios nesta vida e na próxima. Então, mesmo que a pessoa não acredite em vidas futuras, não acredite que colherá o resultado cármico de suas ações em uma vida futura, nesta vida presente mesmo ela se beneficiará do cultivo de um bom coração, e também em vidas futuras, quer ela acredite ou não. Além disso, hoje há muitas pesquisas científicas que comprovam os benefícios da prática da meditação e do cultivo de um bom coração na saúde e bem-estar das pessoas. A meditação tem um efeito de transformação nas moléculas e células de nosso corpo e também nas funções neuronais. Há muitas pesquisas na área médica que comprovam os benefícios da prática de meditação no tratamento de doenças cardíacas, de pressão alta, etc.

Além de "rinpoche" (mestre precioso), o senhor também é artista visual. Qual a maior aspiração da sua arte?

Eu entrei em contato com as artes visuais pela primeira vez através de uma monja budista que também era artista plástica. O estado mental de se estar presente, aberto e sem julgamentos, simplesmente vendo o que surge e dando expressão àquilo é muito parecido com a meditação. Então, para mim, arte e meditação andam de mãos dadas. A arte dá vazão à minha criatividade e também enriquece minha meditação.



*Com tradução de Sibele Correa

