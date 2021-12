DVD com extras celebra os 70 anos de Dumbo

Walt Disney sempre foi atraído por personagens desajustados. Vários deles são rejeitados por aqueles a quem amam, ou de quem querem ser amigos. Um exemplo é "Dumbo". "The smallest little elephant", o menor entre os pequenos elefantes do mundo, está para completar 70 anos.

A animação de 1941, direção de Ben Sharpsteen, foi feita no galope para tentar recuperar as perdas do estúdio do velho Walt com a extravagância chamada "Fantasia". Lançado um ano antes, o ambicioso projeto foi muito avançado para sua época e fracassou na bilheteria. Para fazer caixa, Disney recorreu ao elefantinho. Com "Dumbo", o estúdio alçou voo de novo.

Lee Unkrich, diretor de "Toy Story 3" é definitivo - a cena em que Dumbo visita sua mãe enjaulada possui, segundo ele, uma densidade emocional que raros dramas em live action alcançam na história do cinema. Unkrich está certo - e o filme dele também é muito bom, mas você terá de esperar até sexta-feira, na estreia, para confirmar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

