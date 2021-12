Durval Lelys é o primeiro convidado do ensaio do Psirico

Aberta a temporada de ensaios de verão em Salvador, Márcio Victor, do Psirico, já confirmou seu primeiro convidado na estreia dos shows deste ano: Durval Lelys. Essa é a segunda vez que o líder da Asa de Águia participa do evento que já está em sua 8ª edição. Os ensaios do Psi terão início no dia 16, no Bahia Café Hall (Av. Paralela). O evento será realizado sempre às quintas-feiras, a partir das 20 horas.









adblock ativo