Durval é pai novamente

Nasceu no fim da noite de domingo, 14, Lucas Bob Lelys Tavares, segundo filho do lider do grupo Asa de Águia, Durval Lelys com sua mulher, Thiara (eles já têm Luma). A criança nasceu saudável em parto realizado no Hospital Aliança. O nome é idéia de Durval.

