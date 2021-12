Duplo lançamento de obras de Sonia Rangel

Um ensaio e, coisa raríssima, uma publicação de dramaturgia para teatro de animação serão lançados, hoje, a partir das 18 horas, no foyer do Teatro Martim Gonçalves, Escola de Teatro da Ufba, localizada no Canela. Tratam-se das obras Trajeto Criativo e Protocolo Lunar - Texto Dramático para Atores, Bonecos e Objetos, de Sonia Rangel.

Artista visual e cênica, além de professora da Escola de Teatro, Sonia informa que o lançamento, que tem selo da Editora Solisluna, ocorrerá às 19 horas, mas às 18 horas acontecerá um bate-papo entre a autora e o público.

"O livro Trajeto Criativo é um ensaio sobre processo de criação. No meu caso, esta noção de trajeto está sempre associada aos processos de criação artística. O diferencial do meu trabalho é a integração, esta interface entre literatura, arte visual e teatro, um espaço híbrido ", afirma Rangel.

Amplo interesse

Sonia conta que Trajeto Criativo foi publicado, também pela Solisluna, pela primeira vez em 2009, integrando o livro Olho Desarmado. O ensaio acabou despertando amplo interesse, principalmente entre alunos de universidade de área de artes, tanto nos setores de graduação como nos de pós-graduação.

O livro Protocolo Lunar— Texto dramático para atores, bonecos e objetos contém, além de texto dramático da autora, entrevista realizada pela pesquisadora Camila Guimarães e o texto Memória - Acontecimento, do grupo Os Imaginários.

"Desenho, pintura, poesia, pesquisa, atuação cênica, direção teatral, ensino e extensão, produção de imagem e movimento e, junto a tudo isso, teatro de animação", afirma o professor Níni Beltrame, pesquisador de teatro de animação, sobre trajeto de Sonia.

Fantasia cênica

A escritora Cleise Furtado Mendes afirma: "Protocolo Lunar se inscreve em uma linhagem de escritas dramatúrgicas a que venho chamando de dramaturgia lírica, uma forma híbrida de texto dramático".

