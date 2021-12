Dupla Rick & Renner se separa após 20 anos de carreira

Depois de mais de 20 anos cantando juntos, a dupla Rick & Renner se separou. De acordo com matéria divulgada no portal UOL nesta quarta-feira, 8, a decisão partiu de Rick após o parceiro ter faltado a diversos compromissos de divulgação do álbum recém lançado "Happy End".

Boatos davam conta de que a separação já era prevista, mas por outros motivos, como a candidatura de Renner ao Senado e o lançamento de um CD de Rick com seu filho Victor.



Rick já está dando prosseguimento à carreira solo. No último final de semana o cantor se apresentou sozinho e, nessa terça-feira, 7, já foi criado um perfil no Twitter chamado Rick Sollo (clique aqui e acesse), nome do projeto do artista que reiniciará sua carreira no ano que vem.



A separação ainda não foi anunciada oficialmente, mas as músicas da dupla que estavam sendo trabalhadas nas rádios já foram cortadas.



