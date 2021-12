Dupla de palhaços Patati Patatá traz espetáculo circense para Salvador

Pela primeira vez, o 'Parque Patati Patatá Circo Show' chega a Salvador. A temporada ficará disponível até o dia 27 de janeiro no estacionamento do Wallmart, localizado na Pituba. Em entrevista ao Portal A Tarde, a dupla de palhaços falou sobre a atração. "O show conta com um grande cenário e muita estrutura, as pessoas entram no nosso mundo. Quem for ao local, verá animações circenses, muita música, dança, personagens do shows, dentre outras ações" ressaltaram.

Sucesso nas temporadas anteriores, onde mais de 500 mil pessoas puderam assistir ao espetáculo, o espaço permite uma interação entre as criamças e os personagens da série Parque Patati Patatá, exibida nos canais Discovery Kids e SBT.

Os pequenos vão vivenciar momentos mágicos com os personagens: Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo; além é claro, de Patati Patatá. O evento abrigará números circenses misturados com os já conhecidos sucessos da dupla de palhaços.

O local contará também com uma lojinha onde a família inteira terá a oportunidade de encontrar produtos exclusivos dos personagens do Parque. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Ingresso Rápido.

adblock ativo