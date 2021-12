Dudu Nobre faz única apresentação em Salvador

O cantor e compositor carioca Dudu Nobre estará em Salvador para uma única apresentação no próximo dia 17. Ele fará o show que dá nome a seu último trabalho em CD e DVD, 'Dudu Nobre: roda de samba ao vivo'. O evento, que contará com a participação especial de Mariene de Castro, será no Cais Dourado, a partir das 14 horas. O show de abertura fica por conta das bandas Paparico, Movimento, Fora da Mídia e Pagode em Família. O ingresso custa R$ 25 (pista), R$ 40 (casadinha) e R$ 50 (camarote).









