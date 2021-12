Drica Moraes fará transplante de medula óssea nesta quarta

A atriz Drica Moraes, de 40 anos, passará por uma cirurgia de transplante de medula óssea nesta quarta-feira, 23, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela está com leucemia e foi internada no dia 14. O diagnóstico da doença foi revelado no início deste ano.







De acordo com o hospital, o doador foi encontrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). O procedimento terá três fases: quimioterapia preparatória, transplante e recuperação.







Drica foi indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, entregue no dia 6 de junho, no Rio de Janeiro, por sua atuação como coadjuvante no filme "Os Normais 2".











