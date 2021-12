Drake está no topo da lista do Spotify com 4,7 bilhões de acessos em 2016

Drake comandou o ano no Spotify. Ele é o artista com mais streamings na plataforma, com 4,7 bilhões no mundo todo. O rapper canadense tem o álbum e a música mais acessados - Views (2,45 bilhões) e One Dance (970 milhões) - no serviço, de acordo com um comunicado da empresa na noite desta quarta-feira, 30.

Justin Bieber, Rihanna, twenty one pilots e Kanye West completam o ranking dos cinco artistas mais acessados do ano. Os maiores álbuns, seguindo Views, são Purpose (Justin Bieber), Anti (Rihanna), Blurryface (twenty one pilots) e Beauty Behind the Madness (The Weeknd).

I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix), de Mike Posner, é a segunda na lista de canções. Don't Let Me Down, do The Chainsmokers, Work, de Rihanna e Drake e Cheap Thrills, de Sia, completam a lista.

O ex-One Direction, Zayn, que lançou um disco solo este ano, é a maior "revelação" do ano no Spotify. Drake é o artista com mais acessos na história da plataforma, totalizando 8,7 streams.

