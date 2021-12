Dourado recusa clareamento nos dentes

Marcelo Dourado dispensou o convite para fazer clareamento dentário na Clínica Ondontológica Implanto, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com o site 'O Fuxico', o tratamento sairia de graça, mas o vencedor da décima edição do Big Brother Brasil 10 fez questão de frisar sua falta de interesse.









adblock ativo