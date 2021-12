Dony De Nuccio pede demissão da Globo após polêmica

O jornalista Dony De Nuccio, apresentador do Jornal Hoje, pediu demissão da Globo nesta quinta-feira, 1, confirmou ao E+ a assessoria da emissora, que também divulgou mensagens trocadas pelo próprio Dony e Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo. Na mensagem, Dony De Nuccio anuncia: "Com aperto no coração, solicito meu afastamento do jornalismo". "Não tinha conhecimento de que os tipos de serviços prestados pela empresa à qual estava ligado contrariavam normas da Globo", esclarece.

O caso da demissão de Dony veio à tona após o site Notícias da TV publicar uma reportagem afirmando que Dony De Nuccio teria faturado mais de R$ 7 milhões, ao longo de dois anos, produzindo vídeos, cartilhas e palestras para o Banco Bradesco. Em alguns dos vídeos, que seriam exibidos internamente, somente a funcionários em treinamento, o jornalista aparecia entrevistando executivos da empresa.

O site também obteve notas fiscais que foram emitidas pela Prime Talk Produções e Assessoria Ltda, empresa aberta em 2017 no nome do apresentador, que também tinha como sócio Samy Dana, ex-comentarista econômico de telejornais da emissora. Dana também teve seu vínculo com a Globo encerrado recentemente, na última semana de julho.

Este tipo de prestação de serviço, porém, contraria as normas internas do setor de jornalismo da Globo, algo que Dony alega que "não tinha conhecimento" na mensagem divulgada nesta quinta.

"Olho no retrovisor com alegria e satisfação por toda essa caminhada, e sou muito grato a você à Globo pela oportunidade que me deram de bater asas, trabalhar duro e voar alto", prossegue Dony.

A resposta do diretor vem em seguida: "Aceito o seu pedido de demissão com pesar mas, assim como você e pelas razões que você aponta, com a certeza de que é o melhor caminho a seguir".

Dony De Nuccio apresentou o Jornal Hoje pela última vez na última quarta-feira, 31. Nesta quinta-feira, 1º, o telejornal foi apresentado por Sandra Annenberg.

Comunicado da direção de Jornalismo da Rede Globo

"A direção de Jornalismo da Globo informa que foi procurada por alguns de seus jornalistas que relataram que foram contratados por terceiros para participação em eventos institucionais gravados em vídeo, mas sempre com proibição expressa de que as imagens fossem veiculadas ao público externo ou a clientes. Em alguns casos, a participação se deu com autorização da Globo por não ferir as políticas atuais da empresa. Em outros casos, a participação foi inadequada, mas sem má-fé. Todos informaram que não possuem empresas prestadoras de serviços de marketing, assessoria de imprensa ou de projetos de comunicação empresarial. A Globo, ciente agora de que persistem em algumas dúvidas sobre como agir diante de convites, informou que em breve um comunicado reiterará o que é proibido e o que não é, em detalhes, levando em conta a era digital em que vivemos."

