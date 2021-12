Dono de grife diz que só contratará gays pois não engravidam

O DJ carioca Diogo Saddock denunciou no Facebook um comentário feito à sua esposa, Mariana Duarte, pelo dono da grife Maria Filó, Alberto Osório. Em uma visita à loja da marca localizada na Galeria Forum Ipanema, no Rio de Janeiro, Osório teria dito à Mariana, funcionária da unidade grávida de oito meses, a seguinte frase: "Em breve vou mandar todas vocês mulheres embora e contratar somente gays, porque eles não engravidam".

A denúncia publicada na quarta, 23, provocou revolta dos usuários e atingiu quase 1,5 mil compartilhamentos na rede social. Entre os comentários do post de Diogo, há um da própria Mariana, que apresenta sua versão. "Eu, dentro do poço da minha inocência, na hora, pensei que ele tinha falado isso sem notar que estou grávida. Mas depois fui caindo na real que ele falou para me afetar mesmo."

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, a Maria Filó diz que a frase foi dita em tom de brincadeira. "Na intenção de descontrair sua visita e no tom brincalhão pelo qual é conhecido na empresa, nosso diretor Alberto Osório fez um comentário considerado inadequado". A nota traz ainda um pedido de desculpas e lembra que a Maria Filó "é uma empresa feita para mulheres e por mulheres em sua grande maioria, com 83% dos trabalhadores do sexo feminino".

A assessoria afirmou também que a marca já entrou em contato com o casal para esclarecer o ocorrido.

