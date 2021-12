Dônica surpreende em álbum com rock e música brasileira

São cinco pessoas na banda, mas, no palco, apenas quatro. É que Tom Veloso, responsável pelas composições, junto com José Ibarra, não toca nenhum instrumento elétrico e ainda está se acostumando a encarar o público. Devagarinho, mas com passos de gente grande, José Ibarra (vocal), Lucas Nunes (guitarra), Miguel Guimarães (baixo), André Almeida (bateria) e Tom Veloso (composição) começaram a ensaiar e em pouco tempo entraram no mercado fonográfico, lançando o primeiro álbum, Continuidade dos Parques, pela gravadora Sony Music.

Os garotos são cheios de referências, do Clube da Esquina dos anos 60 ao rock progressivo dos anos 70, além da literatura do escritor argentino Julio Cortázar e da influência musical indireta de Caetano Veloso, pai de Tom.

"Há influência musical indireta, obviamente, porque todos nós ouvimos muito Caetano, é referência para todos musicalmente. Só que diretamente não há nenhuma interferência. Tudo o que é feito não passa por ele antes de estar pronto. Ele nunca fala nada além de 'gostei, não gostei'. Ele sempre só dá uma opinião pessoal, e não dá palpite", explica Zé Ibarra.

Continuidade dos Parques

O álbum, lançado em junho deste ano, tem produção de Daniel Carvalho e Berna Ceppas, direção geral de Paula Lavigne e participações especiais de Milton Nascimento, Pretinho da Serrinha, Pedro Baby e Dora Morelembaum.

São 11 faixas que impressionam pela maturidade e a boa execução musical, misturando o rock com a MPB. Em Pintor, Milton Nascimento divide os vocais com Zé para uma canção densa, com versos como "porém, na vida nunca é nunca e hoje é paz".

A propósito, Milton Nascimento, um dos membros do Clube da Esquina, foi nomeado o padrinho oficial da Dônica. "Essa relação com o Milton surgiu a partir de um dia que ele foi lá em casa, e eu mostrei algumas canções nossas, da banda. Ele curtiu, se identificou. Daí ele conheceu os meninos, e a gente chamou ele pra ser nosso padrinho. Depois rolou o convite pra ele participar do nosso disco. Eu acho que a gente escolheu a música certa, porque depois que chegou o resultado a gente viu que tinha ficado muito bonito com a voz dele", declara Tom.

Em seguida vem Macaco no Caiaque, a faixa mais dançante do álbum. A letra bem humorada e inusitada narra as aventuras de um macaco vindo de outro planeta: "O macaco que era limpo tava quase vomitando / Já entendia a imundice que fazia o ser humano". "Ela lembra uma outra parte dos anos 70, mais grooveada, mais dançante, que não é o disco. Seria o cool, funk cool", diz o vocalista Zé Ibarra.

Assuntos Bons, música composta unicamente por Tom Veloso, encerra o CD com a participação de Pedro Baby na guitarra. "Ele é um amigão nosso e participou muito do processo de gravação também, ajudou muito o Lucas, com os efeitos de guitarra", diz.

Por enquanto a Dônica ainda não saiu do Rio de Janeiro em turnê e faz abertura de shows para outras bandas. Em setembro ela será a primeira banda a se apresentar no palco Sunset, no Rock In Rio, e a expectativa é grande. Será a maior plateia deles até então.

"A gente vai começar a ensaiar daqui a pouco pro Rock In Rio, que vai ter a participação do Arthur Verocai, um grande maestro. Eu acho que vai ficar um puta trabalho, vai ficar bem musical", explica Zé. Já está provado que o talento pode ser hereditário, mas "nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir".

