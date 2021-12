Dona Flor e Vadinho na Casa de Jorge Amado

Em comemoração ao mês do aniversário de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho recebe os personagens Dona Flor e Vadinho neste sábado, 15, entre 14 e 17 horas, com repetição no dia 29 de agosto. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

Os personagens da ficção serão interpretados por Jorge Galvão e Laura Sarpa, sob a supervisão de Ricardo Bittencourt. Exibição de vídeos com depoimentos, apresentações musicais, roda de capoeira, concurso e brindes também farão parte da homenagem.

