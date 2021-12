Dona Canô festeja 105 anos com amigos e familiares

Uma chuva de pétalas de rosas e aplausos marcaram neste domingo, 16, a chegada de dona Canô à Igreja de Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro, a 67 km de Salvador, para a missa em comemoração aos seus 105 anos. Aos sete filhos, nove netos e seis bisnetos juntou-se uma multidão de amigos e admiradores da matriarca da família Veloso, que, embora já não possa andar, mostrava-se radiante.

"Não tenho medo da morte porque vivo cercada de minha família, que me ama. E sou muito feliz porque faço 105 anos sem sentir dor", declarou dona Canô, pouco depois de sair do quarto, acomodada em uma cadeira de rodas, e, arrumada, para se dirigir à missa.

Presentes - Com um vestido que ela mesma escolheu - branco, feito em crepe e renda- e calçando delicadas sapatilhas enfeitadas com miçangas e paetês, mostrou que o cuidado com a aparência continua em alta. Entre os presentes que recebeu estava uma orquídea enviada pelo ex-presidente Lula e um buquê de flores com um cartão assinado pelo governador Jaques Wagner.

Dona Canô entrou na igreja ao som de uma canção entoada por sua filha Maria Bethânia. Caetano Veloso sentou-se na primeira fila com os filhos. A matriarca ficou cercada por crianças da família durante a cerimônia presidida pelo monsenhor Walter Jorge Pinto Andrade, auxiliado pelo padre convidado Reginaldo Mazotti. Os sacerdotes saudaram a longevidade de dona Canô e sua liderança na vida familiar e na comunidade.

Durante o ofertório, cada um dos filhos levou ao altar lembranças da família, e foi cantado um hino composto por Caetano Veloso para comemorar os 90 anos da mãe. Do lado de fora da igreja foi repartido um bolo branco de cinco andares e servidos outros quitutes. Cerca de 350 caixas com uma fotografia de dona Canô e um terço dourado foram distribuídos. Um caruru foi servido na casa da família, mas com acesso restrito a convidados.

