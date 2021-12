Dominguinhos vence prêmio de música brasileira

O compositor, intérprete e instrumentista Dominguinhos é o vencedor da 30ª edição do Prêmio Shell de Música, anunciou nesta quarta-feira, 04, a organização do evento. Com mais de 50 anos de carreira, iniciada quando tinha nove anos de idade, Dominguinhos, um dos mais marcantes nomes do forró, acumula grandes sucessos, como "De Volta Pro Aconchego", "Gostoso Demais" e "Tenho Sede". A clássica "Eu Só Quero um Xodó", de 1973, já foi gravada em diversas línguas.



Dominguinhos foi escolhido pelo júri formado pelos jornalistas Antônio Carlos Miguel (O Globo) e Marcus Preto (Folha de S.Paulo), o músico Edu Krieger, o produtor musical Alê Siqueira, a cantora Mariana Aydar e o produtor cultural Pedro Seiler. A entrega do prêmio será realizada em um show no Rio, ainda sem data confirmada. Ele receberá um troféu desenhado pelo joalheiro Caio Mourão e um prêmio de R$ 15 mil.

adblock ativo