Dominguinhos tem quadro estável, diz boletim médico

O quadro de saúde do cantor e compositor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, é estável, "sem alteração no tratamento antimicrobiano e antiarrítmico", segundo o boletim médico divulgado assinado pelo coordenador do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Santa Joana, no Recife (PE), Odilon Barbosa da Silva.

Dominguinhos foi internado no último dia 17 para tratar uma infecção respiratória e após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. Ele ainda respira com a ajuda de aparelhos, e, segundo o hospital, não há até o momento previsão para a retirada dos equipamentos.

