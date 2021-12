Dominguinhos é transferido para hospital de São Paulo

A pedido dos familiares, o músico Dominguinhos, 71 anos, foi transferido, neste domingo, 13, para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, depois de 27 dias internado no Hospital Santa Joana, em Recife.

O cantor estava internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) desde o dia 17 de dezembro. O sanfoneiro luta desde 2006 contra um câncer no pulmão.

De acordo com o último boletim médico, divulgado neste domingo pelo Hospital Santa Joana, o quadro de saúde do músico permanece estável. Ele respira com ajuda de aparelhos, faz hemodiálise, utiliza marca-passo, está sem sedativos e ainda não estabeleceu contato.

Instrumentista, cantor e compositor, Dominguinhos ganhou o Grammy Latino em 2002 com o CD "Chegando de Mansinho". Ao longo da carreira, fez parcerias de sucesso com Gilberto Gil, Chico Buarque, Anastácia, Djavan, entre outros.

